Звездные дети, которые выросли и подали в суд на своих родителей

Зачастую родители юных звезд хотят нажиться на таланте своих детей, забывая о важности воспитания.

Маколей Калкин и Лейтон Мистер gettyimages.com

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Предлагаем подборку детей-актеров, которые были вынуждены судиться с родителями за то, что те испортили им жизнь.

Лейтон Мистер

Американская актриса Лейтон Мистер родилась в тюрьме, поскольку ее мать Констанс осудили за контрабанду огромного количества марихуаны с Ямайки. Девочка несколько лет воспитывалась бабушкой и дедушкой. После выхода из тюрьмы мама Лейтон решила зарабатывать на ее красоте: в 10 лет девочка стала профессиональной моделью, а в 13 лет впервые появилась на телевидении. В возрасте 21 года Лейтон Мистер получила роль в «Сплетнице» и начала зарабатывать внушительные суммы. Все счета семьи оплачивались заработанными деньгами девочки.

У младшего брата Лейтон Александра были проблемы со здоровьем и мать утверждала, что ей требуются большие суммы на лечение. Мистер каждый месяц отдавала маме 7500 долларов на помощь брату. Как оказалось, на эти деньги мать покупала себе дорогую одежду и делала пластические операции.

В 2010 году Констанс заявила, что у нее есть «контракт» с дочерью на получение пособия в размере 10 тысяч долларов в месяц. Лейтон подала на мать в суд, поскольку никакого контракта не существовало и потребовала опекунство над братом, поскольку он нуждался в медицинской помощи. Лейтон выиграла битву за опеку и разорвала отношения с матерью.

Лейтон Мистер gettyimages.com

Дрю Бэрримор

Родители Дрю Бэрримор начали снимать девочку в кино, когда ей было всего 11 месяцев. В возрасте семи лет Дрю получила роль в «Инопланетянине», доказав свой актерский талант. Чтобы иметь возможность общаться с другими актерами, родители Бэрримор водили ее в ночной клуб Studio 54, где 9-летняя девочка попробовала алкоголь и наркотики. Родители знали об этом, но ничего не предпринимали.

Мать Дрю поместила ее в клинику на год, где во время реабилитации девочка поняла, что последствия жизни с родителям могут быть более трагичными. 14-летняя Бэрримор отправилась в суд, чтобы освободиться от опеки своих родителей. Дрю купила квартиру, начала ходить в школу и временно закончила со съемками, подрабатывая в кафе. В результате, Бэрримор вернулась к актерской деятельности и стала голливудской звездой.

Дрю Бэрримор gettyimages.com

Маколей Калкин

Маколей Калкин стал одним из самых талантливых детей-актеров всех времен. Когда его родители решили разойтись, то начали бороться за опеку над детьми, поскольку опекун мог бы получать 15% комиссионных от миллионных гонораров мальчика.

Отец Маколея из-за обиды на бывшую жену, отозвал родительское согласие на то, чтобы дети снимались в фильмах. 15-летний Калкин решил через суд отказаться от опеки родителей, чтобы самостоятельно контролировать свои доходы. Это было в 1993 году, и после этого звездный мальчик не снимался в кино до 2003 года.

Маколей Калкин gettyimages.com

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