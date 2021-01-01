Вера Брежнева показала стильную 69-летнюю маму
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото своей мамы в честь ее Дня рождения. На кадре звездная мама выглядит очень молодо и модно. Женщина предстала в свободной белой рубашке, завязанной на талии, и брюках бледно-мятного цвета. Светлые волосы женщины имеют такой же оттенок, как у дочери, и она их собрала в аккуратную прическу.
Под публикацией Брежнева написала трогательное признание:
«Любимая мама, идеальная Бабушка, лучшая подруга, помощница, поддержка и опора)
Сегодня 69 Празднуем и радуемся всей нашей большой семьей!🔝 нам очень повезло быть детьми и внуками такой женщины».
Поклонники восхитились моложавым внешним видом мамы Веры Брежневой, осыпав женщину приятными словами в комментариях:
«Мамочка потрясающая❤️ с днём рождения🙌🏻 здоровья и радости».
«Красивая стильная и остроумная мамуля ❤️».
«Мамуля шикарно выглядит 🔥».
«Мама шикарная 😍».
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