Алина Гросу в день рождения объявила о начале новой личной жизни

В день своего 26-летия Алина Гросу похвасталась достижениями за год.

Во вторник, 8 июня, известная украинская певица и актриса Алина Гросу (GROSU) отметила день рождения. В честь своего 26-летия артистка решила подвести итоги ушедшего года. Так, на своей странице в Инстаграм Алина призналась, что, несмотря на развод и пандемию, год у нее получился весьма успешным и плодотворным.

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Девушка выпустила новый альбом, снялась в восьми фильмах и получила несколько премий. Кроме того, Гросу похвасталась, что у нее появилась собственная команда из музыкантов и артистов балета.

«В предыдущем году, в свой день рождения я словила много рыбы, в прямом смысле слова:) хотя я такой себе рыбак с натяжкой, видимо, это просто было тем самым знаком, что год будет успешным и плодотворным. Я выпустила кайфовый и душевный альбом, который вам зашёл, сняла несколько безумно креативных клипов, снялась в 8 картинах, получила несколько весомых и невероятно приятных премий, было много фотосессий, обложек, выступлений, новых плодотворных знакомств и закреплений «старых», но от этого безумно ценных дружеских отношений, у меня появилась полноценная собственная музыкальная команда из 9 человек музыкантов (мини-оркестр) и 10 человек балета, мы подготовили невероятное шоу, которое готовы показать вам», - поделилась именинница.

В конце поста Алина призналась, что чувствует себя невероятно счастливой. И в первую очередь, это благодаря тому, что у нее началась новая личная жизнь. У певицы романтические отношения с актером Романом Полянским.

«Самое главное, я начала новую личную жизнь. Я счастлива!!! Спасибо всем и каждому, кто был рядом со мной. И я уверена, что этот год будет ещё круче и лучше», - подытожила Гросу.

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