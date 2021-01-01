Сегодня едва ли найдется человек на постсоветских просторах, ни разу не слышавший хит “Любимка”. Его поет Данил Прытков, он же NILETTO, простой спортивный парень с окраины, осуществивший музыкальную мечту без продюсеров и миллионов. 10 июня артист даст сольный концерт в киевском зале Stereo Plaza. В преддверии выступления в столице рассказываем, каким был Данин путь к славе.

“Добрый спортивный пацаненок”: детские годы NILETTO

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Данил вырос в семье, далекой от шоу-бизнеса. Одно из его главных детских увлечений, сохранившееся до сегодняшнего дня, это спорт. В первом классе отец отправил Даню учиться кататься на коньках. Через два дня мальчик уверенно стоял на льду, а затем стал занимать призовые места на соревнованиях. Еще в школе NILETTO мог похвастаться идеальной физической формой (сейчас он активно занимается воркаутом), однако никогда не ввязывался в драки — всегда был добряком, как отец.

NILETTO: из простого парня в суперзвезду Пресс-служба

Еще одно детское увлечение артиста — мультфильмы. Его любовь к анимационным сериалам трудно не заметить даже сейчас. Самые главные и любимые татуировки на теле Данила — изображения “Черепашек-ниндзя”. Да и сам он сравнивает свой имидж с неким человеком-мультяшкой.

Стройка, танцы, ростовые куклы: на пути к музыке

Первые деньги артист заработал, помогая отцу на стройке. В родном городе до сих пор высятся здания, к которым приложил руку NILETTO. Параллельно в жизни парня появились танцы — им он посвятил 9 лет и даже начал преподавать, параллельно выкладывая ролики со своими пируэтами на YouTube. А однажды Данил вместе с напарником по коллективу даже танцевали в ростовых куклах “Майонез”.

NILETTO: из простого парня в суперзвезду Пресс-служба

Став профи в танцах, Даня запел и собрал кавер-группу, с которой выступал на корпоративах и создавал рекламные джинглы. Куда дальше, спросите вы? Штурмовать телевизионные кастинги!

Первые успехи на ТВ и взрывоопасная “Любимка”

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Данил успешно участвует в проектах “Новая звезда”, “Песни” и Песни-2”, а затем в его жизнь врывается “Любимка”. Захватив бутылку виски и заручившись поддержкой друга-саундпродюсера, певец создает свой знаменитый мегахит о сложных отношениях с любимой. Песня бьет рекорды во всех соцсетях и сервисах, артиста зовут на популярные шоу, включая “Вечерний Ургант”, а “Любимка” звучит буквально из каждого угла.

Под девизом “Простота и человечность”

Музыкант и сам не понимает, почему она так выстрелила. Предполагает, что виной всему ее трушность, настоящесть и искренность. Эти же качества присущи и самому Данилу. Простой парень из окраины не был готов к сумасшедшему успеху и большим деньгам, однако сохранил себя прежнего и нисколько не зазвездился. Все так же одевается в секонд-хендах, покупает фаст-фуд и живет экономно. Его главной мечтой было купить маме дом, и он ее осуществил.

Данил не страшится остаться исполнителем одной песни. Ведь после нее написаны уже десятки не менее популярных. Чего только стоят его нашумевшие дуэты с Zivert, Клавой Кокой и Rauf & Faik.

Про себя в будущем Данил говорит так: “Через десять лет я хочу быть человеком с большой буквы, тем, который вдохновляет и будет вдохновлять не одно поколение. Уверен, что качество моей музыки будет расти, а мировоззрение — меняться. Я стану мудрее”.

NILETTO: из простого парня в суперзвезду Пресс-служба

Уже 10 июня мы увидим NILETTO сегодняшнего на сцене киевского концертного зала Stereo Plaza. Уверены, его искренности, тепла и музыкальных хитов хватит на всех.

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