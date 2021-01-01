«Эйджизм достал»: Почему Могилевская ищет ассистентку старше 40 лет

Наталья Могилевская возмутилась дискриминацией по возрасту в украинском обществе.

Народная артистка Украины, певица и победительница «Танцев со звездами 2017» Наталья Могилевская опубликовала свежий пост в Инстаграм, в котором высказалась о проблемах женщин возраста 40+.

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Недавно знаменитость заявила, что ищет ассистентку старше 40 лет. Пользователи Сети принялись расспрашивать Наталью, почему работница должна быть именно такого возраста.

В новой публикации Могилевская заявила, что ее «достал эйджизм». По словам звезды, в украинском обществе существует дискриминация по возрасту. Якобы все считают, что женщины за сорок никогда не смогут выйти замуж и найти достойную работу. По мнению певицы, людям именно этого поколения свойственны ответственность и желание учиться.

«Мне в директ и на почту пришло очень много вопросов «почему ассистент только после 40 лет?». Почему? Да потому что эйджизм достал! Потому что, жизнь после 40 закончилась, ты никогда не сможешь выйти замуж, тебя никогда в жизни не возьмут на новую работу. В то время как людям именно этого поколения свойственны ответственность, способность «гореть» на работе, способность бесконечно учиться и развиваться, очень высокий уровень мотивации и желания достигать новых вершин», - написала Могилевская.

В конце поста Наталья отметила, что ей очень нравиться работать с людьми постарше. Артистка отметила, что хочет видеть в своей команде умных и сильных личностей.

«Я с удовольствием работаю с людьми постарше, потому что эти люди обладают совершенно другим уровнем мудрости, опыта и интеллекта. Вот и все. Мне хочется умных и сильных людей рядом, поэтому мои дорогие девочки, давайте сделаем мир краше!», - обратилась к подписчицам Могилевская.

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