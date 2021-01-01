Наталка Денисенко рассекретила, почему отказалась от «Танцев со звездами»

Актриса сериала «Крепостная» давно мечтала попасть на «Танцы со звездами», однако от приглашения отказалась.

Известная украинская актриса, которая сыграла Ларису Яхонтову в сериале «Крепостная», в интервью для ютуб-программы «Экзамен» с Машей Ефросининой рассказала об отказе от участия в «Танцах со звездами 2020».

Читай также: Леся Никитюк забавно поздравила родителей с рубиновой свадьбой

31-летняя артистка призналась, что давно мечтала об этом проекте, однако приглашение продюсеров не приняла. По словам Наталки, она не хотела бросать съемки в кино ради шоу, в котором ей предлагали участвовать без гонорара. Кроме того, Денисенко отметила, что очень рада, что не стала звездой «Танцев» в коронавирусный сезон.

«Мне говорили: «Это супершоу. Участвуйте, но денег мы вам не заплатим». Я сказала: «Извините, нет» Потому что я буду тратить свои силы. Я ценю себя и понимаю, что мне нужно будет отдать всю себя туда: отказаться от съемок, не видеться с ребенком. И просто так я не могу себе позволить участвовать. Я знала, что у меня будет несколько проектов, и я понимала, что я буду просто умирать. Если позовут, и скажут: «Мы заплатим вам такой-то минимум», я скажу: «Да, окей, хорошо». Ну смотри, ну участвовала я бы в этом шоу… Пандемия, коронавирус, все болеют. Это же жесть. Ну сложный очень был сезон. Боженька просто меня уберег. Вот и все», - призналась Наталка Денисенко.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​