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Наталка Денисенко рассекретила, почему отказалась от «Танцев со звездами»

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Актриса сериала «Крепостная» давно мечтала попасть на «Танцы со звездами», однако от приглашения отказалась.
Наталка Денисенко рассекретила, почему отказалась от «Танцев со звездами»
Наталка Денисенко рассекретила, почему отказалась от «Танцев со звездами»
instagram.com/natalka_denisenko

Известная украинская актриса, которая сыграла Ларису Яхонтову в сериале «Крепостная», в интервью для ютуб-программы «Экзамен» с Машей Ефросининой рассказала об отказе от участия в «Танцах со звездами 2020».

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31-летняя артистка призналась, что давно мечтала об этом проекте, однако приглашение продюсеров не приняла. По словам Наталки, она не хотела бросать съемки в кино ради шоу, в котором ей предлагали участвовать без гонорара. Кроме того, Денисенко отметила, что очень рада, что не стала звездой «Танцев» в коронавирусный сезон.

«Мне говорили: «Это супершоу. Участвуйте, но денег мы вам не заплатим». Я сказала: «Извините, нет» Потому что я буду тратить свои силы. Я ценю себя и понимаю, что мне нужно будет отдать всю себя туда: отказаться от съемок, не видеться с ребенком. И просто так я не могу себе позволить участвовать. Я знала, что у меня будет несколько проектов, и я понимала, что я буду просто умирать. Если позовут, и скажут: «Мы заплатим вам такой-то минимум», я скажу: «Да, окей, хорошо».  Ну смотри, ну участвовала я бы в этом шоу… Пандемия, коронавирус, все болеют. Это же жесть. Ну сложный очень был сезон. Боженька просто меня уберег. Вот и все», - призналась Наталка Денисенко.

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Теги: Наталка Денисенко, Танці з зірками
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Источник: ivonа bigmir)net

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