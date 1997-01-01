Известный шансонье объяснил, почему Ани Лорак уехала в Россию

Шансонье из Черновцов Эмиль Крупник рассказал, почему Ани Лорак выбрала карьеру в России.

Ани Лорак и Эмиль Крупник instagram.com

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В недавнем интервью Эмиль Крупник откровенно рассказал из-за чего Ани Лорак активную деятельность ведет в России, несмотря на то, что она гражданка Украины. По словам артиста, такое решение звезда приняла не сама. Вероятнее всего, основной причиной переезда стали большие финансовые возможности, которые на родине ей бы не удалось достичь.

«Каролина большим умом не отличается. Сначала она жила умом Юры Фалесы, потом других… Она прекрасная, красивая, замечательная женщина, изумительно поет, у нее судьба непростая. Мы все это понимаем, но требовать от нее интеллектуальных осмыслений своего поведения не стоит. Тот, кто ее продюсирует, сказал: «Надо переезжать в Россию, потому что денег здесь не будет». Понятно, что это выглядит нехорошо, и можно понять людей, которые ее осуждают», – объяснил Эмиль Крупник.

Также шансонье рассказал, как к Ани Лорак относятся в Черновцах.

«Все зависит от взглядов людей, как и везде. Украинские патриоты плохо к ней относятся. В Черновцах их большинство, в том числе в музыкальной среде. Там есть на Театральной площади Аллея звезд – выходцев из Черновцов. Году в 2015-м звезду Ани Лорак просто вырыли. Ночью. А власти не восстанавливают. На месте, где была звезда, теперь дырка», – рассказал Эмиль.

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