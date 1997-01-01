Однолюбы: самые долгие браки знаменитостей

Несмотря на то, что голливудские браки славятся своей недолговечностью, есть звездные пары, которые доказали обратное.

Том Хэнкс и Рита Уилсон, Дэвид и Виктория Бекхэм gettyimages.com

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Мы подготовили подборку знаменитостей, которые доказали, что вечная любовь существует.

Дэвид и Виктория Бекхэм – 22 года в браке

Дэвид и Виктория стали настоящей образцовой семьей, поскольку мало кто из знаменитостей могут похвастаться такими длительными отношениями. Более того, их союз стал настоящим брендом, который приносит колоссальный доход. У супругов четверо детей: 3 сына - Бруклин Джозеф Бекхэм, Ромео Джеймс Бекхэм, Круз Дэвид Бекхэм, и дочь - Харпер Севен Бекхэм.

Том Хэнкс и Рита Уилсон – 33 года в браке

Чтобы жениться на дочери болгарина и гречанки, известной актрисе Рите Уилсон, Том Хэнкс принял православие и, кажется, до сих пор об этом не жалеет. В их браке родилось двое сыновей.

Курт Рассел и Голди Хоун – 38 лет в браке

Из-за неудачных первый отношений Рассел и Хоун начали жить вместе без клятв и контрактов, удивительно, что их неформальный союз оказался крепче многих формальных браков. У пары есть собственный сын, однако дети Голди от ее предыдущего брака считают Рассела своим отцом.

Мэрил Стрип и Дон Гаммер – 43 года в браке

Впервые Мэрил и Дон встретились в 1978 году, когда актриса потеряла своего возлюбленного Джона Казале. Несмотря на то, что Казале умер в марте, уже в сентябре состоялась ее свадьба с Доном. В их браке родилось четверо детей.

Пол Ньюман и Джоанн Вудворд – 50 лет в браке

Звездная семья сыграла свадьбу в далеком 1958 году и прожила в браке ровно полвека до смерти Ньюмана в 2008 году. В их браке родилось трое детей, а от предыдущего брака у Пола было еще две дочери и сын. В одном из интервью знаменитость на вопрос о супружеской верности ответил так:

«Не люблю обсуждать свою семейную жизнь, но скажу вам кое-что, что, быть может, прозвучит грубо, но при этом честно: если у меня дома есть стейк, то зачем мне идти куда-то за гамбургером?»

Автор: Дарья Котляр

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