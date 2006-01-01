ТОП-5 самых необычных свадеб знаменитостей

Звездные пары, которые решили отойти от свадебных традиций.

Многие знаменитости оберегают свою личную жизнь от посторонних глаз, устраивая скромные свадьбы и приглашая на них только самых близких людей. Другие же не против из собственной церемонии бракосочетания устроить настоящее «зрелище». Вспоминаем самые необычные свадьбы звездных пар.

Аврил Лавин и Чед Крюгер

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Канадская исполнительница Аврил Лавин и ее второй супруг, солист группы «Nickelback» Чед Крюгер сыграли свадьбу в средневековом замке Шато де ла Напуль на юге Франции. Торжество было оформлено в готическом стиле. Аврил пришла к алтарю в черном наряде от Monique Lhuillier и с букетом черных роз. Свадебный торт также был черного цвета.

Свадьба Аврил Лавин и Чеда Крюгера Getty images

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Российская ведущая и журналистка Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в сентябре 2019 года. Свадьба пары запомнилась необычным выбором авто. Так, в ЗАГС влюбленные приехали на катафалке черного цвета, на котором была надпись красными буквами: «Пока смерть не разлучит нас».

Позже молодожены сменили транспорт. К Храму Вознесения Господня у Никитских ворот, где проходило венчание, Ксения и Константин приехали на карете. Празднование свадьбы прошло в Петровском Пассаже в Музей Москвы.

Элизабет Херли и Арун Наяр

Британская актриса Элизабет Херли и индийский бизнесмен Арун Наяр в 2007 году решили устроить свадьбу в стиле «Тысячи и одной ночи» в самом большом штате Индии – Раджастхане. Сказочной церемонии предшествовало торжество в Великобритании. Сначала влюбленные обменялись клятвами в старинном замке Садели в Глостершире. Первая часть свадьбы прошла в средневековом стиле. Поэтому на банкете подавали оленину и дичь, а в качестве подарков гости вручали молодоженам домашний скот.

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А торжественная часть в Индии растянулась на шесть дней. Наяр снял для свадьбы роскошный дворец Умайд-Бхаван и заказал тенты в духе сказок «Тысячи и одной ночи». Элизабет блистала на церемонии в розовом сари от Versace, которое дополнила тиарой из бриллиантов. Не обошлось и без свадебного каравана. Накануне торжества Арун на белой лошади, а Элизабет на черном слоне отправились в крепость Нагаур.

Свадьба Элизабет Херли и Аруна Наяра hellomagazine.com

Памела Андерсон и Кид Рок

В 2006 году актриса и модель Playboy Памела Андерсон стала женой музыканта Кида Рока. Влюбленные решили не слишком заморачиваться над свадебными нарядами. Так, на праздновании, которое прошло на яхте в Сен-Тропе, жених появился в рваных джинсах и черной шляпе, а невеста в белом купальнике и кепке моряка. На саму регистрацию брака Памела пришла в коротком сарафане, фате с кристаллами Swarovski и туфлях с бриллиантами.

Свадьба Памелы Андерсон и Кида Рока Getty images

Эшли Симпсон и Пит Венц

Певица Эшли Симпсон и участник группы «Fall Out Boy» Пит Венц в 2008 году устроили свадьбу в стиле сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Дом, в котором проходило торжество, украсили в черных и красных тонах. Подружки невесты пришли на праздничную вечеринку в черных платьях. Сама же Эшли выбрала для церемонии наряд цвета слоновой кости от Monique Lhuillier.

Гостей угощали в саду различными блюдами и напитками с надписями: «Съешь меня!» и «Выпей меня!». Закуски были разложены на подносах в виде игральных карт. А трехъярусный свадебный торт был сделан в виде шляпы, на которой стояли часы и чайная чашка.

Свадьба Эшли Симпсон и Пит Венц Pinterest.com

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