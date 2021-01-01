Тина Кароль показала наряд, который никогда не наденет

Украинская певица Тина Кароль показала костюм, который никогда в жизни не наденет.

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

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В недавнем интервью Тина Кароль показала экстравагантный костюм, который напоминает наряды эпатажной певицы Леди Гаги.

«Это, кстати, ее (Леди Гаги. – Ред.) дизайнер и делал. Но это мне не совсем подходит. Наряд отправится обратно. Такое бывает», – заявила Тина интервьюеру.

Артистка не скрывает, что ей не понравился комбинезон ярко-синего цвета с нюдовыми вставками. Также к этому наряду прилагались синие туфли на высоком каблуке. Тине такой образ не подошел, поэтому она отправит его обратно к дизайнеру.

Тина Кароль youtube.com

Стоит отметить, что в повседневной жизни Кароль предпочитает спокойные оттенки в одежде и легкий. Такой стиль кардинально отличается от нарядов, в которых артистка выступает на сцене. На выступлениях звезда любит радовать зрителей соблазнительными платьями с глубоким декольте и ярко-красной помадой на губах.

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