Ольга Фреймут рассекретила, что муж ей подарил на годовщину свадьбы

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, какой подарок получила от возлюбленного на годовщину свадьбы.

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут в апреле отпраздновала со своим мужем годовщину свадьбы. По словам знаменитости, из-за локдауна не удалось устроить пышное торжество, поэтому влюбленные провели этот день дома. Телезвезда призналась, что мечтает поехать на шопинг в Великобританию, поскольку уже давно не обновляла свой гардероб. Муж Фреймут Владимир Локотко пообещал исполнить ее желание.

Сама же Ольга приготовила для своего супруга сюрприз. Фреймут подарила возлюбленному винтажную колбу для виски. Звезда отметила, что с большим трепетом относится к важным датам в своей жизни.

Ольга Фреймут считает себя хорошей женой и любящей мамой. Она не часто делится семейными кадрами в социальных сетях, но любит хвастаться успехами своих деток.

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