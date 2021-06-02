Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алла Костромичева доказала, что даже у моделей «неидеальное» тело

Комментариев: 1
Звезда подиумов Алла Костромичева продемонстрировала на камеру растяжки.
Алла Костромичева доказала, что даже у моделей «неидеальное» тело
Алла Костромичева доказала, что даже у моделей «неидеальное» тело
instagram.com/alla

Популярная украинская модель, эксперт проекта «Супер топ-модель по-украински» и основательница агентства KModels Алла Костромичева на собственном примере решила доказать подписчицам, что идеальных женщин не существует.

Читай также: Мэттью Перри разорвал помолвку с 29-летней возлюбленной

Так, на своей странице в Инстаграм звезда подиумов опубликовала «честное» видео, где продемонстрировала недостатки своей фигуры и проблемную кожу. В смелом ролике Алла не постеснялась показать на камеру растяжки, пигментные пятна и небольшой животик.

«С тобой всё в порядке, поверь...», - обратилась Костромичева к девушкам, которые комплексуют по поводу своей внешности.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алла Костромичева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
русский  (аноним)  02.06.2021, 18:12
Оценка:  0
русский
Всегда говорил, что она - страшнейшая пиздюха!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь