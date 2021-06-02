Звезда подиумов Алла Костромичева продемонстрировала на камеру растяжки.

Алла Костромичева доказала, что даже у моделей «неидеальное» тело instagram.com/alla

Популярная украинская модель, эксперт проекта «Супер топ-модель по-украински» и основательница агентства KModels Алла Костромичева на собственном примере решила доказать подписчицам, что идеальных женщин не существует.

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда подиумов опубликовала «честное» видео, где продемонстрировала недостатки своей фигуры и проблемную кожу. В смелом ролике Алла не постеснялась показать на камеру растяжки, пигментные пятна и небольшой животик.

«С тобой всё в порядке, поверь...», - обратилась Костромичева к девушкам, которые комплексуют по поводу своей внешности.

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