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Как выглядит беременная Катя Осадчая в повседневной жизни

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Эксклюзивные кадры ведущей «Світського життя» и ее загородного дома.
Как выглядит беременная Катя Осадчая в повседневной жизни
Как выглядит беременная Катя Осадчая в повседневной жизни
instagram.com/kosadcha

Журналисты программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE сделали эксклюзивные фото беременной Кати Осадчей в повседневной жизни, а также выяснили, почему звезда проекта «Світського життя» не уходит в декретный отпуск.

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Третью беременность Осадчая предпочитает не комментировать, однако уверяет, что будет работать вплоть до родов. Катя продолжает вести корпоративы и участвовать в съемках телешоу, чтобы обеспечить ребенка в будущем. По данным СМИ, за одно мероприятие Осадчая может заработать 120 тысяч гривен.

Беременная Катя Осадчая в повседневной жизни
Беременная Катя Осадчая в повседневной жизни
KYIV.LIVE

Беременная Катя Осадчая в повседневной жизни
Беременная Катя Осадчая в повседневной жизни
KYIV.LIVE

Новорожденного малыша ведущая и ее супруг Юрий Горбунов планируют из роддома привезти в собственный загородный дом в поселке Романков, под Киевом.

Команда программы «Викриття» показала снимки, на которых видно элитный двухэтажный дом звездной пары, лужайку, а также детскую площадку, на которой вскоре будет играться их второй общий ребенок.

Загородный дом Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Загородный дом Кати Осадчей и Юрия Горбунова
KYIV.LIVE

Загородный дом Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Загородный дом Кати Осадчей и Юрия Горбунова
KYIV.LIVE

Смотрите, в каких условиях будет жить второй ребенок Осадчей и Горбунова:

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Теги: Катя Осадчая, беременность звезд, дома звезд, разоблачение, звезды без макияжа
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Источник: ivonа bigmir)net

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