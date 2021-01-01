Как выглядит беременная Катя Осадчая в повседневной жизни
Журналисты программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE сделали эксклюзивные фото беременной Кати Осадчей в повседневной жизни, а также выяснили, почему звезда проекта «Світського життя» не уходит в декретный отпуск.
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Третью беременность Осадчая предпочитает не комментировать, однако уверяет, что будет работать вплоть до родов. Катя продолжает вести корпоративы и участвовать в съемках телешоу, чтобы обеспечить ребенка в будущем. По данным СМИ, за одно мероприятие Осадчая может заработать 120 тысяч гривен.
Новорожденного малыша ведущая и ее супруг Юрий Горбунов планируют из роддома привезти в собственный загородный дом в поселке Романков, под Киевом.
Команда программы «Викриття» показала снимки, на которых видно элитный двухэтажный дом звездной пары, лужайку, а также детскую площадку, на которой вскоре будет играться их второй общий ребенок.
Смотрите, в каких условиях будет жить второй ребенок Осадчей и Горбунова:
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