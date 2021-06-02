Леонардо Ди Каприо подарил маме особняк в Лос-Анджелесе

Узнайте, как выглядит роскошное поместье за семь миллионов долларов.

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо порадовал свою 78-летнюю маму Ирмелин дорогущим подарком. Звезда фильма «Титаник» решил приобрести для самого родного человека особняк в Лос-Анджелесе.

Читай также: В Сети показали, в каком особняке живут родители Кейт Миддлтон

По данным западных СМИ, такая покупка обошлась знаменитости в семь миллионов долларов. Ранее этот дом принадлежал актеру сериала «Американская семейка» Джесси Тайлеру Фергюсону, а также певице Гвен Стефани.

В поместье есть студия для занятий йогой, четыре спальни, шесть ванных комнат и множество каминов. Дом построен в 1928 году и оформлен в испанском стиле.

Смотрите, как выглядит новый особняк мамы Леонардо Ди Каприо:

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.