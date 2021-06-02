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Леонардо Ди Каприо подарил маме особняк в Лос-Анджелесе

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Узнайте, как выглядит роскошное поместье за семь миллионов долларов.
Леонардо Ди Каприо подарил маме особняк в Лос-Анджелесе
Леонардо Ди Каприо подарил маме особняк в Лос-Анджелесе
Getty images

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо порадовал свою 78-летнюю маму Ирмелин дорогущим подарком. Звезда фильма «Титаник» решил приобрести для самого родного человека особняк в Лос-Анджелесе.

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По данным западных СМИ, такая покупка обошлась знаменитости в семь миллионов долларов. Ранее этот дом принадлежал актеру сериала «Американская семейка» Джесси Тайлеру Фергюсону, а также певице Гвен Стефани.

В поместье есть студия для занятий йогой, четыре спальни, шесть ванных комнат и множество каминов. Дом построен в 1928 году и оформлен в испанском стиле.

Смотрите, как выглядит новый особняк мамы Леонардо Ди Каприо:

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Теги: дома звезд, Леонардо Ди Каприо, мамы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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flyingdutchman  (аноним)  02.06.2021, 14:30
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