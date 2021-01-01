Ани Лорак рассекретила, какую сумму ей предлагают за откровенные фото
Известная украинская исполнительница Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, рассекретила в новом интервью, что ей часто предлагают сняться обнаженной для глянцевых журналов.
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Так, в эфире одного из утренних шоу «Русского радио» 42-летняя артистка призналась, что за фотосессию в стиле ню СМИ готовы ей заплатить миллион рублей. Однако, Лорак отказывается от таких предложений.
«Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион - это значит фотосессия в стиле hot», - поделилась подробностями певица в программе «Русские перцы».
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