Ани Лорак рассекретила, какую сумму ей предлагают за откровенные фото

Певица назвала сумму гонорара, которую СМИ готовы заплатить ей «горячую» фотосессию.

Известная украинская исполнительница Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, рассекретила в новом интервью, что ей часто предлагают сняться обнаженной для глянцевых журналов.

Читай также: ТОП-10 самых просматриваемых выступлений «Евровидения 2021»

Так, в эфире одного из утренних шоу «Русского радио» 42-летняя артистка призналась, что за фотосессию в стиле ню СМИ готовы ей заплатить миллион рублей. Однако, Лорак отказывается от таких предложений.

«Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион - это значит фотосессия в стиле hot», - поделилась подробностями певица в программе «Русские перцы».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: