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Ани Лорак рассекретила, какую сумму ей предлагают за откровенные фото

Певица назвала сумму гонорара, которую СМИ готовы заплатить ей «горячую» фотосессию.
Ани Лорак рассекретила, какую сумму ей предлагают за откровенные фото
Ани Лорак рассекретила, какую сумму ей предлагают за откровенные фото
instagram.com/anilorak

Известная украинская исполнительница Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, рассекретила в новом интервью, что ей часто предлагают сняться обнаженной для глянцевых журналов.

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Так, в эфире одного из утренних шоу «Русского радио» 42-летняя артистка призналась, что за фотосессию в стиле ню СМИ готовы ей заплатить миллион рублей. Однако, Лорак отказывается от таких предложений.

«Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион - это значит фотосессия в стиле hot», - поделилась подробностями певица в программе «Русские перцы».

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Теги: Ани Лорак, гонорары звезд, фотосессии звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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