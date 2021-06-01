Прогуливали уроки и писали шпаргалки: Нардепы вспомнили, как учились в школе

Политики вместе с детьми социально незащищенных категорий посетили экскурсию в Музее науки.

Двойки, шпаргалки, прогулы, замечания учителей - без этого не обошлась школьная жизнь ни одного ребенка. Политики - не исключение. В Международный день защиты детей Малая академия наук устроила экскурсию в Музее науки. На мероприятии народные депутаты поделились воспоминаниями со школьных времен.

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Так, народный депутат Анна Пуртова призналась, что иногда засыпала на уроках: спасала подружка, которая вовремя ее будила. А коллега Анны по парламенту Сергей Колебошин рассказал, что опаздывал на уроки даже когда сам стал учителем. Низкие оценки по химии не помешали заместителю министра образования Андрею Витренко самостоятельно овладеть материал и получить второе место на олимпиаде. Главное - верить в себя! Такой месседж политики в Международный день защиты детей передали детям социально незащищенных категорий.

Нардепы вспомнили, как учились в школе МАН

«Сегодня Международный день защиты детей. Но для нас всю жизнь - это защита детей. Мне нравится выражение: дети - это 20% нашего общества и 100% нашего будущего. Это действительно так! И поэтому сегодня мы имеем вкладывать в детей 100% знаний, эмоций, впечатлений и тогда получим от них 100-процентную отдачу », - отметил Сергей Колебошин.

Нардепы вспомнили, как учились в школе МАН

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Политики вместе с детьми взялись исследовать пространство Музея. Прежде все быстренько выстроились в очередь, чтобы покататься на велосипеде с квадратными колесами. Затем побежали строить вулканы в интерактивной песочнице, а дальше - разбирать на органы макет человека.

Нардепы вспомнили, как учились в школе МАН

«В детстве я часто прогуливал школу, но очень жаль, что тогда не было таких удивительных мест, куда можно было бы отправиться вместо уроков. Ведь исследовать своими руками науку гораздо интереснее, чем дремать на занятиях. Важно, чтобы такие просторы стали доступны всем детям Украины. Это удивительное сочетание эмоций с исследованиями, новый и интересный способ учиться и развиваться», - подчеркнул народный депутат Украины Роман Грищук.

Нардепы вспомнили, как учились в школе МАН

Всего в Международный день защиты детей Музей науки посетили около 60 детей социально незащищенных категорий. Такие меры МАН планирует сделать регулярными, чтобы разные дети имели возможность приобщиться к интересному миру науки.

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