Знаменитости, пострадавшие от анорексии

Рассказываем истории Анджелины Джоли, Виктории Бекхэм и других звезд, которые смогли победить анорексию.

Деми Мур и Виктория Бекхэм gettyimages.com

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Проблемы в семье, чувство одиночества, непонимание окружающих – неважно, что провоцирует у людей одно из самых опасных пищевых расстройств, главное в этой борьбе выйти победителем. Рассказываем истории знаменитостей, которые пострадали от анорексии.

Анджелина Джоли

В 2007 году после смерти матери Джоли начала стремительно терять вес. Знаменитость перестала есть и очень мало спала. При росте 169 см она весила около 37 кг. СМИ обвиняли Анджелину в пропаганде излишней худобы, а актриса просила прессу не тревожить ее в столь тяжелый период. Джоли потребовался год, чтобы начать медленно восстанавливать форму.

Виктория Бекхэм

Еще во времена участия в группе Spice Girls Виктория получила весьма «ценный» совет. Артистке посоветовали избавиться от пару десятков килограмм, чтобы повысить свою популярность. Бекхэм весьма серьезно отнеслась к сомнительной рекомендации. Сейчас же знаменитость научилась питаться правильно и путешествует с личным поваром, который знает ее предпочтения в еде. Однако стройная фигура Виктории все же вызывает вопросы у многих диетологов.

Линдси Лохан

В 2006 году Линдси Лохан шокировала фанатов своей худобой. По словам знаменитости, в этот период у нее начались сильные головные боли и все время тряслись руки. Это и были основные симптомы страшной болезни. Вскоре актриса публично призналась, что стала жертвой булимии. Как выяснилось, до такого состояния Линдси довел перебор со здоровым питанием, ведь некоторое время ее дневной рацион состоял из 400 граммов фруктов и свежевыжатого сока.

Мэри-Кейт Олсен

В 2004 году у Мэри-Кейт развилась анорексия из-за плотного графика, стресса и первой разлуки с сестрой (девушки начали жить раздельно). Актрисе пришлось на месяц лечь в реабилитационный центр в штате Юта. По словам врачей, девушка поступила к ним в тяжелом состоянии, еще немного и все могло бы закончиться летальным исходом.

Деми Мур

В 2012 году Деми Мур попала в реабилитационный центр с диагнозом «анорексия». Знаменитость не смогла самостоятельно справиться с болезнью, хотя ее экс-супруги Брюс Уиллис и Эштон Катчер неоднократно настаивали на необходимости лечения. Во время реабилитации актрисе запретили общаться со внешним миром и становиться на весы. Сейчас же Деми Мур уверяет, что смогла полностью справиться с болезнью.

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