Алена Шоптенко раскрыла секреты женственности

Двукратная чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко рассказала, как не потерять себя после рождения ребенка.

Алена Шоптенко instagram.com/alena_shoptenko

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Известный хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Инстаграм поделилась размышлениями о женственности. По словам знаменитости, она осознала свою женственность после рождения ребенка.

«Свою женственность я осознала в полной мере после рождения ребёнка. Вот что действительно делает тебя сильной и слабой одновременно 🙂».

Но танцовщица предупредила, что после появления желания постоянно отдавать себя новому человеку, очень важно не забывать о себе и не потерять себя.

«Стараться позволять себе что-то не обязательное и приятное, находить для себя время, исполнять свои маленькие необязательные желания ☺️Быть собой со своими слабостями и сильностями, выбирать лучшее из возможного, прислушиваться к себе и быть с собой честной — это и есть быть достойной лучшего! Быть достойной — это не заслужить, это выбирать с заботой о себе. Так я думаю 😊».

Напомним, что Алена Шоптенко – счастливая мама маленького Алексея, которому совсем скоро исполнится три года.

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