Ольга Фреймут похвасталась дорогостоящей покупкой

Украинская телеведущая Ольга Фреймут приобрела новый автомобиль.

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео, где рассказала, что ее мечта осуществилась. На кадрах знаменитость светится от счастья и показывает роскошный внедорожник, перевязанный красным бантом. Это компактный Range Rover Evoque Autobiography.

Телезвезда рассказала, что несколько дней назад забрали машину, о которой она так давно мечтала, с завода-производителя в Великобритании.

«Друзья, делюсь с вами радостью. У меня новая машина. Ну и конечно же это Range Rover Evoque. И забираю я машину тоже в «британскую» погоду. Проливной дождь…к счастью!»

Ольга Фреймут купила новую машину instagram.com/freimutolia

Стоимость такой машины стартует от 1 800 000 грн, или около 70 тысяч долларов. Автомобиль выпущен лимитированной серией.

Ольга Фреймут купила новую машину instagram.com/freimutolia

Напомним, что Ольга Фреймут замужем за генеральным директором «Нового канала» Владимиром Локотко и воспитывает троих детей.

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