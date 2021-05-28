Семь лет любви: Мика Ньютон трогательно поздравила мужа с годовщиной

Певица Мика Ньютон и Крис Сааведра отметили седьмую годовщину отношений.

Украинская певица Мика Ньютон, которая 10 лет назад стала четвертой на Евровидении, сообщила подписчикам о знаменательной дате для ее семьи. Ровно семь лет назад исполнительница начала встречаться со своим супругом-американцем, владельцем модельного агентства Крисом Сааведрою.

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В честь годовщины Мика решила поделиться в Инстаграм подборкой фотографий из семейного архива, где она изображена с возлюбленным. Большинство кадров были сделаны на свадьбе пары в декабре 2018 года.

«Поздравляю нас с годовщиной! Празднуем 7 лет любви! Спасибо Крис за то, что ты лучший муж и друг. Ты самый сильный человек из всех, кого я знаю, и спасибо тебе за то, что ты несешь меня, когда я чувствую, что у меня нет сил справляться со всем. Последние 2 года были настоящими американскими горками, и я знаю, что владеть агентством и иметь жену - это иногда ошеломляюще, хахахаха, но ты можешь сделать даже больше! Я не представляю своей жизни без тебя! Я очень тебя люблю!», - трогательно обратилась к супругу Ньютон.

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон и Крис Сааведра instagram.com/mikanewton

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