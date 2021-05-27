Эксклюзивные кадры новой избранницы Михеила Саакашвили.

СМИ узнали, с кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе Facebook Михеилa Саакашвили

Журналистам программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE удалось выяснить, с кем сейчас проводит время Михеил Саакашвили в своем Одесском доме. Папарацци сделали эксклюзивные фото новой избранницы политика.

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Мужчина проживает в пент-хаусе элитного жилого комплекса «Двадцать пятая жемчужина». Благодаря аэросъёмке программе удалось разглядеть, как Михеил завтракает с незнакомкой на террасе.

С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе KYIV.LIVE

Женщина похожа на народного депутата от партии «Слуга народа» Елизавету Ясько. Известно, что ранее Ясько и Саакашвили некоторое время вместе проживали под Киевом в имении политика, которое расположено в Лесниках.

С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе KYIV.LIVE

По другой версии, незнакомка на террасе – это пресс-секретарь политика, Дарина Чиж. В своем фотоблоге она неоднократно публиковала фотографии с руководителем.

С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе KYIV.LIVE

Несмотря на то, что Михеил Саакашвили женат уже более 30 лет, ему неоднократно приписывали романы с молодыми украинками.

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