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СМИ узнали, с кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе

Комментариев: 4
Эксклюзивные кадры новой избранницы Михеила Саакашвили.
СМИ узнали, с кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
СМИ узнали, с кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
Facebook Михеилa Саакашвили

Журналистам программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE удалось выяснить, с кем сейчас проводит время Михеил Саакашвили в своем Одесском доме. Папарацци сделали эксклюзивные фото новой избранницы политика.

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Мужчина проживает в пент-хаусе элитного жилого комплекса «Двадцать пятая жемчужина». Благодаря аэросъёмке программе удалось разглядеть, как Михеил завтракает с незнакомкой на террасе.

С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
KYIV.LIVE

Женщина похожа на народного депутата от партии «Слуга народа» Елизавету Ясько. Известно, что ранее Ясько и Саакашвили некоторое время вместе проживали под Киевом в имении политика, которое расположено в Лесниках.

С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
KYIV.LIVE

По другой версии, незнакомка на террасе – это пресс-секретарь политика, Дарина Чиж. В своем фотоблоге она неоднократно публиковала фотографии с руководителем.

С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
С кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
KYIV.LIVE

Несмотря на то, что Михеил Саакашвили женат уже более 30 лет, ему неоднократно приписывали романы с молодыми украинками.

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Теги: Михеил Саакашвили, разоблачение, политики, личная жизнь политиков
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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WWWW    27.05.2021, 23:20
Оценка:  -20
WWWW
кто там с яценюком или гройсманам парятся..?
WWWW    27.05.2021, 23:19
Оценка:  -20
WWWW
за ЕВРЕЯМИ так не следят....?
бе ме  (аноним)  27.05.2021, 23:11
Оценка:  0
бе ме
Хочу ему пасасать))
гость  (аноним)  27.05.2021, 16:56
Оценка:  +3
гость
Да он еще в батуми, будучи презиком в Рэдиссон таскал всяких ш.алашовок. А чем Одесса хуже?
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