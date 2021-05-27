СМИ узнали, с кем Саакашвили проводит время в пент-хаусе
Журналистам программы «Викриття» на телеканале KYIV.LIVE удалось выяснить, с кем сейчас проводит время Михеил Саакашвили в своем Одесском доме. Папарацци сделали эксклюзивные фото новой избранницы политика.
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Мужчина проживает в пент-хаусе элитного жилого комплекса «Двадцать пятая жемчужина». Благодаря аэросъёмке программе удалось разглядеть, как Михеил завтракает с незнакомкой на террасе.
Женщина похожа на народного депутата от партии «Слуга народа» Елизавету Ясько. Известно, что ранее Ясько и Саакашвили некоторое время вместе проживали под Киевом в имении политика, которое расположено в Лесниках.
По другой версии, незнакомка на террасе – это пресс-секретарь политика, Дарина Чиж. В своем фотоблоге она неоднократно публиковала фотографии с руководителем.
Несмотря на то, что Михеил Саакашвили женат уже более 30 лет, ему неоднократно приписывали романы с молодыми украинками.
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