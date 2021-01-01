Оля Полякова впервые рассказала о домогательствах от учителя

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала о домогательствах в школе.

Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм провела беседу с гендерной эксперткой Натальей Пашко. Знаменитость призналась, что, когда училась в школе, ее домогался учитель физкультуры. Артистка уверена, что такая ситуация может произойти с каждой женщиной.

«Пощупал учитель физкультуры, и думаешь: «Он пощупал меня, или это мне показалось? Наверное, показалось». А затем на следующем уроке он подсаживает тебя, и как-то пальцем лезет тебе не туда. И ты снова думаешь: «Нет, показалось, ну не может же такого быть, это же взрослый. Я себе придумала», – призналась певица.

Оля Полякова никому не рассказала о случившемся, однако попросила свою маму, которая работала врачом, сделать освобождение от уроков физкультуры.

Также звезда затронула тему харассмента в шоу-бизнесе. Недавно Полякова заявила о предложениях интима от Константина Меладзе, и объяснила, почему так долго не рассказывала об этом.

«Мне говорят: «Почему ты рассказала об этом через 15 лет?» А кому я должна была рассказать об этом 15 лет назад? Вы меня сейчас не слушаете! Я рассказала об этом год назад у Гордона, об этом никто не написал», – отметила певица.

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