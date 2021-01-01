Звезды на выпускном: как они выглядели?
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Предлагаем вам заглянуть в прошлое и посмотреть, как выглядели знаменитости на своих выпускных.
Анджелина Джоли
Для выпускного альбома Анджелина Джоли сфотографировалась в белоснежном атласном платье. Свой образ девушка дополнила массивным колье.
Брэд Питт
Брэд Питт для выпускного вечера выбрал светло-серый костюм, белоснежную рубашку и полосатый галстук. Сложно поверить, но актер получил награду за лучший костюм на выпускном.
Бейонсе
Бейонсе на своем выпускном вечере выглядела непревзойденно. Будущая певица надела обтягивающее яркое платье с вырезами на талии и высоким разрезом на ноге.
Леди Гага
На выпускном снимке Леди Гагу трудно узнать: девушка предстала в голубом платье на тонких бретелях. Еще в школьные годы артистка могла похвастаться пышным бюстом, который она подчеркнула глубоким декольте.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон на своем выпускном появилась в черном платье с обнаженными плечами. Свой образ артистка дополнила серьгами и кулоном. Однако взгляд приковывает объемная прическа Энистон.
Рианна
Рианна на выпускном вечере появилась в синем длинном платье с глубоким декольте. Свой образ артистка дополнила массивным украшением и ярким макияжем.
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт для выпускного вечера выбрала белое силуэтное платье с обнаженными плечами. Изящный образ артистка дополнила собранной прической, сдержанным макияжем и сияющими серьгами.
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли для выпускного вечера надела розовое платье, декорированное стразами. Сверкающий наряд подчеркнул стройную фигуру и пышный бюст артистки. Свой образ Блейк дополнила широкой улыбкой и диадемой на голове.
Бритни Спирс
Бритни Спирс на выпускном появилась в красном обтягивающем платье с глубоким декольте. Свой образ звезда дополнила алыми губами и элегантной прической.
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