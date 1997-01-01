Леди Гага призналась, что забеременела после изнасилования в 19 лет

Американская певица Леди Гага поделилась шокирующими подробностями личной жизни.

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Леди Гага стала одной из героинь нового документального фильма о психическом здоровье принца Гарри и Опры Уинфри «Я, которого вы не видите». Артистка призналась, что ее изнасиловал музыкальный продюсер, вследствие чего она забеременела. Однако имя мужчины Леди Гага называть не стала.

«Мне было 19 лет, и я работала в индустрии. Продюсер сказал мне: «Снимай одежду». Я ему отказала. Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше. Я почувствовала сильную боль, а затем просто оцепенела», — рассказывает Леди Гага.

После изнасилования продюсер запер артистку в студии звукозаписи, где жестоко с ней обращался. Мучения Леди Гаги длились несколько месяцев. После этого случая у девушки началась депрессия, от которой она лечилась в больнице.

«Я болела на протяжении нескольких недель. В тот период я почувствовала ту же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную. Меня рвало и тошнило», — делится жуткими подробностями Гага.

Стоит отметить, что прошлая травма еще не оставляет артистку, и она до сих пор продолжает работать над улучшением своего ментального здоровья.

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