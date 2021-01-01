Наталья Могилевская решила скрывать свой роман два года

Украинская певица Наталья Могилевская не скрывает, что ее сердце занято.

Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская предпочитает скрывать личную жизнь от общественности. До карантина было известно, что у артистки есть возлюбленный, который находится за границей. Однако пандемия проверила на прочность многие пары, ведь большинство влюбленных не смогли уберечь отношения из-за расстояния. По словам знаменитости, если подобные вещи влияют на отношения, то это сложно назвать любовью.

«Если такие вещи, как границы или локдаун, мешают людям иметь отношения, это означает, что любовь не была настоящей. Поэтому, может быть, и моя любовь не была такой настоящей, и она тоже прервалась», – сказала Наталья.

Также Могилевская призналась, что она влюблена, однако имя избранника не планирует афишировать.

«У страстной брюнетки всегда кто-то живет в сердце, всегда бушуют страсти, что-то происходит. Поэтому, безусловно, я влюблена. Но вы знаете, расскажу об этом через два года», – заявила Наталья Могилевская.

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