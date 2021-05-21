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Вика из «НеАнгелов» прокомментировала сольную карьеру Каминской

Комментариев: 4
В начале марта группа «НеАнгелы» объявила о распаде.
Вика из «НеАнгелов» прокомментировала сольную карьеру Каминской
Вика из «НеАнгелов» прокомментировала сольную карьеру Каминской
instagram.com/babaslavka

В начале марта украинская исполнительница Слава Каминская объявила о распаде группы «НеАнгелы», в которой она пела вместе с Викторией Смеюхой. Обе артистки решили заняться сольной карьерой.

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Так, сегодня, 21 мая, Смеюха под сценическим именем VIKTORIA выпустила песню «Мы не ангелы». А Каминская ровно через неделю презентует композицию «Слава Богу».

Накануне выхода дебютного трека в программе «Сніданок з 1+1» Виктория рассекретила, что думает о новом творческом пути своей бывшей коллеге по группе. По словам артистки, Слава стала для нее родным человеком, поэтому она переживает за ее сольную карьеру.

«Этот человек ведь не просто моя коллега. Это родной для меня человек, который разделял все горести и радости моей жизни. Мы всегда будем поддерживать друг друга. Слава – она такая же, как я. Она готова уже выпорхнуть», - поделилась Виктория Смеюха.

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Теги: Слава Каминская, Виктория Смеюха, Вика из НЕАНГЕЛОВ, Слава из НеаАнгелов, НеАнгелы
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  22.05.2021, 19:36
Оценка:  0
гость
Рабочие пасти, немало членов туда ныряло.
pусский  (аноним)  22.05.2021, 17:27
Оценка:  0
pусский
У Смеюхи сральник эротичнее!
оевойРоботШойгу  (аноним)  21.05.2021, 23:44
Оценка:  0
оевойРоботШойгу
Мы всех победим! Пук пук пук!))
ВасяизИванова  (аноним)  21.05.2021, 23:31
Оценка:  0
ВасяизИванова
Вику не люблю, люблю Витю!
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