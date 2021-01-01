Опасная фотосессия: Анджелина Джоли снялась с роем пчел

Американская актриса Анджелина Джоли снялась в окружении роя пчел, чтобы привлечь внимание мира к проблеме исчезновения этих насекомых.

Анджелина Джоли gettyimages.com

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Анджелина Джоли ведет активную деятельность по защите окружающей среды и будущего планеты. На странице телеканала National Geographic в Инстаграм опубликовали шокирующие снимки, которые Джоли решила приурочить ко Всемирному дню пчел. Для эффектных кадров знаменитости пришлось стоять целых 18 минут неподвижно, в то время как пчелы фактически ползали по ее телу.

«Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Обошлось без единого укуса», – рассказали в издании.

Анджелина Джоли присоединилась к инициативе с ЮНЕСКО и Guerlain «Женщины за пчел». В рамках этого проекта к 2025 году будет построено 2500 пчелиных ульев и восполнено 125 миллионов пчел.

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