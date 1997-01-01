Билли Портер рассказал, что 14 лет живет с ВИЧ-статусом

Американский актер Билли Портер рассказал, что уже 14 лет живет с положительным ВИЧ-статусом.

Билли Портер gettyimages.com

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В интервью изданию The Hollywood Reporter, 51-летний Билли Портер признался, что 14 лет скрывал, что он инфицирован. По словам знаменитости, он боялся унижений и дискриминации, которые помешали бы ему достичь успехов в карьере. Более того, о диагнозе артиста не знала даже его мама.

«Долгое время все, кому нужно было знать, знали — за исключением моей матери. Я пытался жить и делать карьеру, и я не был уверен, что смогу, если об этом узнают не те люди. Это был бы просто еще один способ меня дискриминировать», — пояснил Портер.

Билли отметил, что решился рассказать про ВИЧ-положительный статус через столько лет, поскольку уже достиг значительных успехов в профессии.

«Вот как сейчас выглядит ВИЧ-положительный человек. Я выжил, чтобы рассказать эту историю. Пришло время повзрослеть и двигаться дальше, потому что стыд - уничтожает. Он может уничтожить все на своем пути. Уверен, что теперь диагноз - первое, о чем вспоминают люди в разговоре обо мне. Но меня это не волнует .... Если вы не хотите со мной работать из-за положительного ВИЧ-статуса, то вы просто меня не достойны», - сказал актер.

Билли Портер gettyimages.com

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