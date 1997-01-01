Ольга Фреймут рассказала, как вести себя на первом свидании
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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм ведет постоянную рубрику «Этикет с Фреймут», где делится с фолловерами ценными советами. На этот раз знаменитость решила рассказать читателям своего блога, как нужно вести себя на первом свидании.
- «Не принимайте приглашение позже, чем за 48 часов до встречи.
- Планируйте встречу так, чтобы после 22:00 уже быть дома.
- Пусть за вами зайдут, либо заедут.
- Имейте с собой кошелек с наличными или кредитной картой. Если мужчина вам не понравится, вы сможете рассчитаться и уйти.
- Не заказывайте самое дешевое из меню. И самое дорогое тоже не заказывайте».
Поклонники поблагодарили Ольгу Фреймут за ценные рекомендации, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«❤️Очень правильно 👏👏и лично мне подходит😀 Спасибо, Оля🙌❤️».
«Я Вами восхищаюсь! Спасибо за советы».
«Где вы были раньше с этими советами😂 может моя жизнь сложилась бы совсем по-другому👏 Спасибо!!!»
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