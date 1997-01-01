Ольга Фреймут рассказала, как вести себя на первом свидании

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками несколькими советами, как произвести впечатление на первом свидании.

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм ведет постоянную рубрику «Этикет с Фреймут», где делится с фолловерами ценными советами. На этот раз знаменитость решила рассказать читателям своего блога, как нужно вести себя на первом свидании.

«Не принимайте приглашение позже, чем за 48 часов до встречи.

Планируйте встречу так, чтобы после 22:00 уже быть дома.

Пусть за вами зайдут, либо заедут.

Имейте с собой кошелек с наличными или кредитной картой. Если мужчина вам не понравится, вы сможете рассчитаться и уйти.

Не заказывайте самое дешевое из меню. И самое дорогое тоже не заказывайте».

Поклонники поблагодарили Ольгу Фреймут за ценные рекомендации, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«❤️Очень правильно 👏👏и лично мне подходит😀 Спасибо, Оля🙌❤️». «Я Вами восхищаюсь! Спасибо за советы». «Где вы были раньше с этими советами😂 может моя жизнь сложилась бы совсем по-другому👏 Спасибо!!!»

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