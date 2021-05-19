Ночевала на вокзале: Оля Цибульская вспомнила о тяжелом переезде в столицу

Певица Оля Цибульская поделилась архивными кадрами со студенческих времен.

Известная ведущая и певица Оля Цибульская продолжает радовать подписчиков редкими фотографиями из личного архива. На этот раз звезда опубликовала в Инстаграм подборку кадров со времен учебы в ВУЗе и поделилась воспоминаниями о переезде в столицу.

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По словам Оли, из Радивилова (Ровненская область) в Киев она перебралась 18 лет назад. Родственники передумали «приютить» ее, поэтому в первый день будущая знаменитость ночевала на вокзале.

«В Киев я приехала из Радивилова в 2003 году. С подушкой и одеялом, завернутыми в простыню. Сумкой домашней еды и мечтой за пазухой. Первые несколько недель меня обещали приютить дальние родственники, а когда появилась по адресу - не открыли дверь. Передумали. Оля оказалась на вокзале. Родителям не говорила, чтобы не испугать. Мама с папой пришли бы пешком в столицу за час. Переночевала в зале ожидания. Представляете тусовку?», - написала Цибульская.

Певица не растерялась и приняла решение обзвонить всех знакомых, которые в тот момент были в Киеве. Так, один из одноклассников предложил Оли остаться у него на первое время. По словам артистки, она два года жила в двухкомнатной квартире с еще семью студентами.

«Купила карточку для таксофона (мобильного тогда еще не было) и звонила всем, кто тоже стал столичным студентом. Одноклассник Назар сказал: «Приезжай на сегодня - дальше что-то придумаем» Так мы и жили 2 года в 2-комнатной квартире. 8 человек», - вспомнила Оля.

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Цибульская отметила, что не боялась трудностей. Днем она училась в Эстрадно-Цирковом колледже, а ночью зарабатывала на жизнь пением. В конце публикации она призналась, что ни капли не жалеет о переезде в Киев.

Трудности не пугали. Я поступила на государственную форму в Эстрадно-Цирковой Колледж!!!! Я глотала жадно все, что слышала и видела. Потому что это сцена! Музыка! Мечта! Днем на парах. Ночью на работе: 200 грн вечер пения на чьем свадьбе и плюс 50 грн когда помогала грузить аппаратуру. Было страшно? Да! Жалела ли, что приехала? Никогда! Я зацепилась за мечту! Смогла я - сможешь и ты», - обратилась к поклонникам Цибульская.

Оля Цибульская в студенческие годы instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская в студенческие годы instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская в студенческие годы instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская в студенческие годы instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская в студенческие годы instagram.com/cybulskaya

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