19-летняя Анна Тринчер рассказала об увеличении губ и груди

Украинская певица и актриса Анна Тринчер откровенно рассказала о своем желании изменить внешность.

Анна Тринчер instagram.com/annatrincher_official

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В недавнем интервью Анна Тринчер призналась, что увеличила губы, поскольку свои считала недостаточно красивыми. Более того, знаменитость планирует увеличить себе грудь, ведь ее не устраивает свое отражение в зеркале.

«Я еще грудь себе сделаю. Почему нет? Человек в праве делать абсолютно все, что он хочет, с совершеннолетнего возраста, не вредя своему здоровью. Это моя политика. Если мне что-то не нравится в отражении в зеркале — я иду и это меняю».

Также Анна отметила, что стандартом красоты для нее являются девушки с пышной грудью и попой, но тонкой талией.

«Я обожаю большие формы, красивые губы, грудь, попу. У меня такие идеалы красоты. Я к этому стремлюсь. Мне действительно не нравились мои губы, они маленькие и тонкие. Мне нравятся другие губы. Может, еще доколю. Хотелось бы чуть больше», — сказала Анна.

Анна Тринчер не скрывает, что от ее внешности зависит ее заработок, поэтому девушка будет усовершенствоваться не только природным путем, но и с помощью хирургов.

«Моя внешность — это мои деньги, моя работа. Всего, чего я не могу добиться природным путем, я сделаю. Захочу грудь через год — сделаю. Выберу хирурга, пройду все консультации, миллион раз со всеми посоветуюсь, потрогаю разные груди и сделаю себе грудь, если захочу. Я не делаю это для кого-то, делаю для себя. Я себя принимаю, но требую перфекционизма».

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