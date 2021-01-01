Редкие кадры: Виктория Бекхэм показала своего отца
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Британская певица Виктория Бекхэм на своей странице в Инстаграм опубликовала редкие снимки с отцом в честь его Дня рождения. На кадрах артистка в обнимку позирует со своим папой – Джеки Адамсом.
«С днем рождения, папа! Мы все так тебя любим! Уже не могу дождаться, чтобы отпраздновать с тобой! Ура! Целую», – подписала публикацию Бекхэм.
Стоит отметить, что в социальных сетях Виктория редко делится личными фото со своими родными, поэтому этот кадр произвел настоящий фурор в Сети. Поклонники стали поздравлять отца Бекхэм с Днем рождения:
«Какой красивый у вас папа, с праздником!»
«С Днем рождения вашего прекрасного отца!»
«Красивые фото!»
В молодости отец Виктории Бекхэм был инженером-электронщиком и имел собственный бизнес. Будущая звезда стеснялась высокого уровня жизни, который ей обеспечили родители, и даже просила отца не высаживать ее из семейного Rolls Royce около школы.
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