Узнайте, как изменилась звезда сериала «Секс в большом городе» за 38 лет.

В Сети показали, как Сара Джессика Паркер выглядела в юности Getty images

В Сети опубликовали архивную фотографию 38-летней давности известной американской актрисы и бизнесвумен Сары Джессики. На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из двух кадров звезды «Секса в большом городе».

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Так, на первом снимке Паркер запечатлена в 17-летней возрасте. Юная Сара Джессика позировала в бежевой жилетке и красной рубашке. В ее волосах бантик, а на лице ни грамма макияжа. Второй современный кадр был сделан недавно. На нем актриса предстала в черном наряде и с макияжем smoky eyes.

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