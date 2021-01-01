София Ротару продает отель в Крыму за 23 млн евро
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По данным СМИ, звезда ток-шоу Анна Калашникова заявила, что во время поездки в Крым, риелтор предложил ей приобрести бутик-отель Villa Sofia. Вероятно, в связи с отсутствием концертов, София Ротару решила продать свой отель, который находится в центре Ялты, за 23 млн евро.
Всего в отеле 12 номеров, каждый из которых оснащен большими окнами с роскошным видом. Также в каждом номере сделан индивидуальный дизайн, а мебель изготовлена под заказ. Современный ремонт в отеле Софии Ротару обошелся в один миллион долларов.
Еще около 30 лет назад семья Софии Ротару сделала вклад в сохранение исторического здания, которое было архитектурной памяткой Крыма. Фундамент здания был заложен еще в конце XIX века, и тогда на этом месте были построены купальни по заказу купца А.И. Рофе. В итоге это здание превратилось в отель, и стало принадлежать самой Софии Ротару.
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