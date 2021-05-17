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Леся Никитюк рассказала о выступлении Дзидзьо на дни рождении ее мамы

Комментариев: 3
Телезвезда рассекретила реакцию родственников на приезд Дзидзьо.
Леся Никитюк рассказала о выступлении Дзидзьо на дни рождении ее мамы
Леся Никитюк рассказала о выступлении Дзидзьо на дни рождении ее мамы
instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитая украинская ведущая Леся Никитюк стала одной из героинь нового выпуска программы «Світське життя». В интервью Кате Осадчей звезда Нового канала рассказала о вечеринке в честь 65-го дня рождения ее мамы Екатерины. Праздник состоялся еще в начале марта.

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Никитюк рассекретила, что приглашенным артистом на мероприятии был Михаил Хома, более известный как Дзидзьо. По словам Леси, сначала ее родственники не могли поверить, что к ним приехал «настоящий» певец. Многие заподозрили, что это какой-то хмельницкий двойник.

«У меня в семье почти ни у кого нет высшего образования. Люди не были ни в Египте, ни в Турции. Все, что они видели, – это центр Хмельницкого. И тут на день рождения приезжает звезда, поет вживую, дарит маме вот такую охапку тюльпанов. Мама сначала застыла, а потом уже когда он начал с ней танцевать...» – вспомнила ведущая.

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Теги: Леся Никитюк, Світське життя, мамы звезд, Дзидзьо
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Антоша Пукин  (аноним)  18.05.2021, 00:19
Оценка:  0
Антоша Пукин
Я пукнул...
Наст. русский  (аноним)  18.05.2021, 00:05
Оценка:  0
Наст. русский
Дзидзьо красавчик, хочу ему соснуть!
pусский  (аноним)  17.05.2021, 18:53
Оценка:  0
pусский
Селюкам и Джидзьо звезда, хотя с виду это муж Верки Сердючки.
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