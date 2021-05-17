Леся Никитюк рассказала о выступлении Дзидзьо на дни рождении ее мамы

Телезвезда рассекретила реакцию родственников на приезд Дзидзьо.

Знаменитая украинская ведущая Леся Никитюк стала одной из героинь нового выпуска программы «Світське життя». В интервью Кате Осадчей звезда Нового канала рассказала о вечеринке в честь 65-го дня рождения ее мамы Екатерины. Праздник состоялся еще в начале марта.

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Никитюк рассекретила, что приглашенным артистом на мероприятии был Михаил Хома, более известный как Дзидзьо. По словам Леси, сначала ее родственники не могли поверить, что к ним приехал «настоящий» певец. Многие заподозрили, что это какой-то хмельницкий двойник.

«У меня в семье почти ни у кого нет высшего образования. Люди не были ни в Египте, ни в Турции. Все, что они видели, – это центр Хмельницкого. И тут на день рождения приезжает звезда, поет вживую, дарит маме вот такую охапку тюльпанов. Мама сначала застыла, а потом уже когда он начал с ней танцевать...» – вспомнила ведущая.

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