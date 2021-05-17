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СМИ выяснили, сколько стоит одежда депутата Ирины Аллахвердиевой

Комментариев: 5
Журналисты рассекретили стоимость наряда Ирины Аллахвердиевой, в котором она недавно появилась в Верховной Раде.
СМИ выяснили, сколько стоит одежда депутата Ирины Аллахвердиевой
СМИ выяснили, сколько стоит одежда депутата Ирины Аллахвердиевой
KYIV.LIVE

Журналистам программы «Викриття», что выходит на столичном канале KYIV.LIVE, удалось узнать, какова стоимость брендовых вещей нардепа Ирины Аллахвердиевой.

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Так, недавно политик появилась в Верховной Раде в плаще Burberry и туфлях Sergio Rossi. Дорогой наряд Ирина дополнила модным клатчем Yves Saint Loran, стоимостью в 30 прожиточных минимумов. Общая стоимость образа достигла 150 000 гривен. И это при том, что депутатская зарплата Ирины составляет 39 тысяч гривен.

Сколько стоит одежда Ирины Аллахвердиевой
Сколько стоит одежда Ирины Аллахвердиевой
KYIV.LIVE

Сколько стоит одежда Ирины Аллахвердиевой
Сколько стоит одежда Ирины Аллахвердиевой
KYIV.LIVE

Ранее папарацци заметили на руке Аллахвердиновой швейцарские часы за 275 000 гривен. Кроме того, автомобиль, на котором передвигается депутатка, стоит не меньше. Это серебристый внедорожник марки Lexus.

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Теги: Ирина Аллахвердиева, папарацци, украинские депутаты, разоблачение
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  18.05.2021, 00:09
Оценка:  0
гость
На нары!!!
мама Иры  (аноним)  17.05.2021, 18:57
Оценка:  0
мама Иры
Иринка умеет сосать у Яшара Аллахвердиева, а вы нет!
гость  (аноним)  17.05.2021, 15:17
Оценка:  +1
гость
Что бы жить вам на одну зарплату!
даздраперма  (аноним)  17.05.2021, 15:08
Оценка:  +1
даздраперма
завидки берут, о как пыпыраци слюнями истекли. человек чем то заработал, попробуйте и вы,а не нойте.
ParisMA  (аноним)  17.05.2021, 14:46
Оценка:  +1
ParisMA
под серый тренч оранжевая кофточка.... Она дальтоник? Безвкусица! Не красиво ВООБЩЕ! главна шобы побагатому
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