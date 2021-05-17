СМИ выяснили, сколько стоит одежда депутата Ирины Аллахвердиевой
Журналистам программы «Викриття», что выходит на столичном канале KYIV.LIVE, удалось узнать, какова стоимость брендовых вещей нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Так, недавно политик появилась в Верховной Раде в плаще Burberry и туфлях Sergio Rossi. Дорогой наряд Ирина дополнила модным клатчем Yves Saint Loran, стоимостью в 30 прожиточных минимумов. Общая стоимость образа достигла 150 000 гривен. И это при том, что депутатская зарплата Ирины составляет 39 тысяч гривен.
Ранее папарацци заметили на руке Аллахвердиновой швейцарские часы за 275 000 гривен. Кроме того, автомобиль, на котором передвигается депутатка, стоит не меньше. Это серебристый внедорожник марки Lexus.
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