Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз

Украинская актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком сыграли свадьбу снова.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк instagram.com

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк по случаю 25 годовщины свадьбы устроили вечеринку в одном из ресторанов Киева. Супруги обновили свадебные клятвы и поженились во второй раз. На радостное событие звездная семья пригласила прессу и коллег по шоу-бизнесу. Также на церемонии присутствовала младшая дочь Ольги и Виталия – 19-летняя Анна Борисюк. А вот сестра Ольги, Наталья, и старшая дочь Антонина Паперная, не пришли на свадьбу.

На торжественном событии пара выглядела очень счастливо. Не меньший восторг вызвали их наряды: Ольга надела роскошное белое платье, длинную фату и дополнила образ массивным аксессуаром на белой ленте, а Виталий надел изысканный смокинг.

Ранее Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со свадьбы, которая состоялась 6 мая 1996 года. Архивные кадры знаменитость сопроводила трогательным текстом.

«25 років,як один день! ❤️ ❤️ 6 травня 1996 ми з @vitaliyborysyuk сказали одне одному «так»!Як швидко пролетів час...Почуття тількі зміцнились,а спогади бентежать душу...Дай Боже сил і натхнення,коханий,на довгі роки!ЛЮБЛЮ!Дякую за романтичні подарунки!💋»

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