Официально: Андре Тан разводится с женой после 9 лет брака

Украинский модельер Андре Тан шокировал фанатов неожиданной новостью.

Андре Тан и Алина Харечко instagram.com

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В недавнем интервью программе «Світське життя» Андре Тан рассказал о разводе с женой Алиной Харечко, с которой прожил в браке 9 лет. По словам знаменитости, ссоры в семье возникли на профессиональной почве. Супруга дизайнера создала свой бренд одежды, и не хотела слушать рекомендации Андре Тана.

«Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор», – рассказал Андре Тан.

Стоит отметить, что при разводе Андре Тан оставил экс-возлюбленной все имущество: дом с большим участком земли и новое авто.

«Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода, и мы нормально общаемся», – добавил модельер.

Паре удалось остаться друзьями, ведь Алина Харечко на своей странице в Инстаграм опубликовала пост, где поблагодарила своего экс-супруга.

«Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться», – написала Алина в публикации.

Напомним, что Андре Тан и Алина Харечко поженились в 2012 году, а в 2016 году у них родилась дочь София.

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