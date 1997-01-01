Борьба с раком: как Шеннен Доэрти выглядит на 4-й стадии болезни

Американская актриса Шеннен Доэрти продолжает свою актерскую деятельность несмотря на страшный диагноз.

Шеннен Доэрти gettyimages.com

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50-летняя Шеннен Доэрти на своей странице в Инстаграм опубликовала забавное фото со съемочной площадки нового фильма «Крепость». На кадре знаменитость допрашивает окровавленного Брюса Уиллиса. Фанаты поинтересовались здоровьем актрисы, и отметили, что она находится в отличной форме.

Известно, что Шеннен Доэрти уже несколько лет борется с онкологией. После успешной операции и лучевой терапии Доэрти объявила, что у нее началась ремиссия, однако рак не отступил. В 2020 году врачи диагностировали у Шеннен 4-ю стадию болезни.

Шеннен Доэрти gettyimages.com

Несмотря на страшный диагноз, Доэрти старается не падать духом и продолжает заниматься тем, что приносит ей неимоверное удовольствие – актерством.

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