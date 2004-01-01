Пластический хирург рассекретил, какие процедуры делала Рене Зеллвегер

Почему у звезды «Дневника Бриджит Джонс» резко поменялась внешность?

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Украинский пластический хирург Андрей Якобчук в программе «Ранок з Україною» прокомментировал перемены во внешности голливудской актрисы Рене Зеллвегер. Эксперт сравнил два снимка: один был сделан в 2004 году, а второй спустя 10 лет, когда лицо кинозвезды резко изменилось. По словам Якобчука, по первому фото видно, что еще тогда Рене увлекалась уколами красоты.

«Уже есть уколы ботулотоксина, хороший уход за кожей – ровный тон, отсутствие пигментных пятен», – поделился пластический хирург.

Далала ли Рене Зеллвегер пластику kanalukraina.tv

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Второе фото огорчило эксперта. Андрей отметил, что у Зеллвегер ухудшилось состояние кожи из-за постоянных перепадов веса. Знаменитости приходилось неоднократно худеть и набирать лишние килограммы ради ролей в кино.

«Качество кожи критически ухудшилось. Это определенно связано с перепадами веса, которые у нее были во время съемок. Ведь параллельно с ролью пампушки Бриджит Джонс, она снималась в нескольких проектах, для которых ей приходилось сильно похудеть, а потом снова набрать вес. Это тот негативный эффект, который в разы ухудшает качество кожи. Кожа – это самый большой орган нашего тела, и он в первую очередь реагирует на это. Стресс приводит к тому, что клетки не восстанавливаются и появляется больше морщин», – объяснил Якобчук.

Кроме того, специалист детально рассказал, какие хирургические вмешательства были у актрисы. Андрей отметил, что Рене сделала круговую подтяжку лица.

«Первое, что бросается в глаза – щеки, они стали более запавшие. А в средней зоне щеки есть жировой комочек – комочек Биша. Такие есть у младенцев, а когда человек растет – исчезает. Поэтому хирурги начали экспериментировать и поняли – с помощью этого можно сделать лицо более утонченным и молодым. Но это не всегда правильно. Поэтому первое, что ей предложили – удалить эти комочки, – рассказал Андрей Якобчук. – Второе – блефаропластика, ведь если сравнить фото, увидим, линия верхнего века стала более жесткой, то есть лишняя кожа была удалена. Кроме того, угол нижней челюсти стал более очерченным – за счет перемещения мягких тканей и кожи», - рассекретил эксперт.

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