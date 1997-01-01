Шэрон Стоун рассказала о пережитой клинической смерти

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о периоде в жизни, когда была на волоске от смерти.

Шэрон Стоун gettyimages.com

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В недавнем интервью Шэрон Стоун откровенно рассказала о своем здоровье. По словам знаменитости, в 2001 году она пережила обширный инсульт. Тогда она увидела свет в конце тоннеля.

«У меня был опыт клинической смерти, и люди описывают это по-разному. В моем случае, когда это случилось со мной, я почувствовала все эти вещи, о которых обычно говорят люди – такие, как свет в конце тоннеля и ощущение, будто вы покидаете свое тело. У меня было ощущение, что я вижу людей, которые шли ко мне. Мне казалось, что я общаюсь с ними, но это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога, но присутствовало понимание, что мы общаемся», - поделилась Шэрон Стоун.

Также звезда отметила, впоследствии почувствовала сильную боль в груди, после чего пришла в сознание. По мнению Шэрон, тогда врачи с помощью дефибриллятора вернули ее в тело.

«Я четко поняла, что решила вернуться в комнату, а не продолжать дальше это путешествие. Думаю, это все, что я могу рассказать об этом опыте», - призналась Стоун.

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