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Эксклюзивные фото: Как Кароль и Осадчая выглядят без макияжа

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Папарацци сняли Тину Кароль и Катю Осадчую на улицах Киева.
Эксклюзивные фото: Как Кароль и Осадчая выглядят без макияжа
Эксклюзивные фото: Как Кароль и Осадчая выглядят без макияжа
instagram.com

Папарацци программы «Викриття», что выходит каждую пятницу на телеканале KYIV.LIVE, сделали на улицах Киева эксклюзивные lifestyle-фото певицы Тины Кароль и ведущей Кати Осадчей без макияжа.

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Народную артистку Украины Тину Кароль сфотографировали в столичном парке имени Тараса Шевченко. Знаменитость пила кофе в компании своих помощников. На встрече Тина появилась без в кроссовках, белом платье и с африканской прической. Позже она села в свое авто Range Rover, стоимостью около 3 миллиона гривен, и быстро уехала по делам.

Тина Кароль без макияжа
Тина Кароль без макияжа
KYIV.LIVE

Тина Кароль без макияжа
Тина Кароль без макияжа
KYIV.LIVE

Тина Кароль без макияжа
Тина Кароль без макияжа
KYIV.LIVE

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На следующий день папарацци увидели Катю Осадчую на ВДНХ, рядом со съемочными павильонами. Беременная телезвезда была в оверсайз-одежде и ботинках Gucci, стоящих около 200 долларов за пару.

Катя Осадчая без макияжа
Катя Осадчая без макияжа
KYIV.LIVE

Катя Осадчая без макияжа
Катя Осадчая без макияжа
KYIV.LIVE

В руках Осадчая держала шопер от Dior с персонализированной вышивкой, цена которого составляет более 3000 долларов.

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Теги: Катя Осадчая, Тина Кароль, звезды без макияжа, разоблачение
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Источник: ivonа bigmir)net

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