Эксклюзивные фото: Как Кароль и Осадчая выглядят без макияжа
Папарацци программы «Викриття», что выходит каждую пятницу на телеканале KYIV.LIVE, сделали на улицах Киева эксклюзивные lifestyle-фото певицы Тины Кароль и ведущей Кати Осадчей без макияжа.
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Народную артистку Украины Тину Кароль сфотографировали в столичном парке имени Тараса Шевченко. Знаменитость пила кофе в компании своих помощников. На встрече Тина появилась без в кроссовках, белом платье и с африканской прической. Позже она села в свое авто Range Rover, стоимостью около 3 миллиона гривен, и быстро уехала по делам.
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На следующий день папарацци увидели Катю Осадчую на ВДНХ, рядом со съемочными павильонами. Беременная телезвезда была в оверсайз-одежде и ботинках Gucci, стоящих около 200 долларов за пару.
В руках Осадчая держала шопер от Dior с персонализированной вышивкой, цена которого составляет более 3000 долларов.
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