У Ани Лорак большие проблемы с налоговой – СМИ

Украинская певица Ани Лорак ведет активную деятельность в России, где к ней возникли претензии со стороны налоговой службы.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на территории России зарегистрировала компанию ООО «Ани Лорак Продакшн». По данным СМИ, за последние восемь месяцев налоговая служба четыре раза приостанавливала операции по счетам артистки из-за того, что руководители не предоставляли декларации о доходах.

Известно, что Федеральная налоговая служба РФ готовит судебный иск к Ани Лорак за уклонение от уплаты налогов. Любопытно, что ООО «Ани Лорак Продакшн» находится в реестре юридических лиц, не предоставляющих налоговую отчетность.

Также налоговая служба пытается разобраться, где звезда взяла несколько миллионов долларов на создание масштабного концертного шоу DIVA. Поскольку сама Ани Лорак неоднократно признавалась, что еще несколько лет будет выплачивать долги за этот проект.

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