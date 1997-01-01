Ребел Уилсон призналась, что не может иметь детей

Австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась с подписчиками грустной новостью.

Ребел Уилсон gettyimages.com

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Популярная актриса Ребел Уилсон на своей странице в Инстаграм написала откровенный пост. 41-летняя знаменитость призналась, что она бесплодна.

«Сегодня я узнала плохие новости, и мне не с кем поделиться ... но, думаю, я все-таки должна кому-нибудь это рассказать. Теперь я понимаю всех женщин, кто столкнулся с бесплодием. Вселенная работает загадочным образом, и иногда все это не имеет смысла, но я надеюсь, что свет вот-вот будет снова сиять сквозь все темные тучи».

Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу поддержали любимую актрису. К примеру, Шэрон Стоун рассказала, что сталкивалась с такой же проблемой, однако сейчас счастлива быть мамой троих усыновленных детей.

«Была там неоднократно, хорошие новости - у меня трое прекрасных сыновей».

Напомним, что Ребел Уилсон планировала заморозить яйцеклетку, чтобы когда-нибудь впервые стать мамой, однако теперь мечта звезды может так и не осуществиться.

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