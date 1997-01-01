Уилл Смит показал свое располневшее тело

Голливудский актер Уилл Смит поделился с подписчиками пикантным видеороликом.

Уилл Смит gettyimages.com

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Популярный актер Уилл Смит на своей странице в Инстаграм опубликовал забавное анимированное фото в нижнем белье, где показал свою располневшую фигуру. По словам знаменитости, из-за карантина он набрал лишний вес, от которого намерен избавиться.

«Это тело, которое пронесло меня через всю пандемию и бесчисленное количество дней в четырех стенах. Я люблю его, но хочу выглядеть лучше. Больше никаких кексов на ночь, вот и все! Собираюсь прийти в лучшую форму в своей жизни, в этом мне помогает YouTube», – написал Уилл.

Поклонники восхитились откровенным кадром Уилла Смита, и осыпали его приятными словами в комментариях:

«Это замечательно, что ты показываешь свои недостатки, но еще лучше то, что ты хочешь их исправить». «Отлично, только вперед». «Давай, ты сможешь».

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