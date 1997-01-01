Расплела афрокосички: Джамала шокировала своим внешним видом

Украинская певица Джамала показала, как выглядит после расплетения афрокосичек.

Джамала instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала кардинально изменила имидж. Знаменитость заплела африканские косички, и планировала с ними ходить до конца лета. Однако привычную прическу артистке пришлось вернуть быстрее, чем планировалось.

«Еду расплетать косы. Так привыкла к ним, но, к сожалению, нужно расплести», – поделилась певица.

На своей странице в Инстаграм Джамала показала, как выглядит после расплетения косичек. Волосы звезды стали очень объемными и непослушными. Она даже сравнила себя с американской певицей в стиле диско Глорией Гейнор. Вероятно, такой результат промежуточный и совсем скоро стилисты по волосам вновь преобразят локоны артистки.

Джамала instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что над прической Джамалы колдовали целых семь часов, с афрокосичками звезда успела отдохнуть в Египте и выступить в суперфинале «Голоса страны».

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