«Он влюбился в этот образ»: Полякова рассказала о знакомстве с мужем

Певица Оля Полякова вспомнила об образе, который разбил сердце ее супругу Вадиму.

Знаменитая украинская исполнительница, «Королева ночи» Оля Полякова приняла участие в съемках программы «Люди большого города» на телеканале KYIV.LIVE. В интервью артистка рассекретила, что занимает ее мысли сегодня, и поделилась планами на будущее.

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Также Оля рассказала, как познакомилась с мужем Вадимом и какой ее образ разбил сердце возлюбленного. По словам Поляковой, муж уже много лет является ее лучшим другом.

«Мы познакомились на моем концерте, я пела у него на дне рождения. Была гроза, звучала живая музыка, я пела еще тогда джаз. Сзади разрывались молнии, шел проливной дождь. Он влюбился в этот образ, в эту поющую девушку - блондинку. Потом разыскал меня, и мы начали дружить. И так до сих пор: мы - лучшие друзья. В моем случае мне кажется, что это - самая правильная синергия, нам всегда есть о чем поговорить. Бывает, когда я вижу что-то интересное, мне жалко, что он этого не видит», - призналась

Муж Оли Поляковой KYIV.LIVE

Кроме того, певица высказалась о своей яркой сексуальности на сцене. Звезда считает, что даже в белье не выглядит вульгарно.

«Во мне нет сексуальной агрессии, я даже в трусах не выгляжу вульгарно. Я умею на себя посмотреть со стороны. Наверное, самый строгий критик и самый ярый хейтер для себя - я сама. Я всегда говорю «она», когда смотрю на себя в проекте или на сцене. Я не говорю «я». Смотрю на Олю Полякову со стороны и понимаю, что образ Оли Поляковой - очень положительный».

Оля Полякова KYIV.LIVE

«Суперблондинка» заявила, что к критике со стороны относится спокойно.

«Профессионалы не критикуют. Они знают, как этого достичь, как это делается, чего стоит достичь подобных высот, подобной узнаваемости и популярности. А мнение хейтеров из интернета... я даже на них не обращаю внимания. Это не критика, это просто хейт».

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Но чуть позже в интервью Полякова призналась, что даже хейтерские замечания могут заставить ее расплакаться. Нечасто, но могут. Знаменитость раз в пару недель может закрыться и расплакаться от обиды, обесценивания и от всех тех неприятных вещей, которые расстраивают любого человека. Однако она отмечает: годы на сцене, на публике, заставили ее стать сам-себе-психологом. Она не спадает в уныние и старается понять, чем вызван эмоциональный всплеск.

«Как правило, как только я понимаю настоящую причину, я успокаиваюсь», - делится Оля.

Оля Полякова в программе «Люди большого города» KYIV.LIVE

Полякова призналась, что искала в супруге отца.

«Я росла с отчимом, а не с отцом. Тот был алкоголиком и, когда я выросла, уже умер. Но я сейчас понимаю, что в муже я искала отца. Он тогда окружил меня невероятной заботой, и я сейчас понимаю, почему я сделала такой выбор».

Оля Полякова KYIV.LIVE

Сейчас Оля Полякова объединилась с Русланой Лыжичко и активно занимается вопросом авторских прав украинских исполнителей, поэтов, музыкантов.

«Почему Eagles написали один раз «Отель Калифорния» и до сих пор получают за это деньги? А у нас в Украине этого нет. Мои «Шлепки» до сих пор крутят на всех дискотеках, а у песни ведь есть авторы», - отметила артистка.

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