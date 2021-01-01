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Новая «Холостячка» Злата Огневич поделилась редкими кадрами с мамой

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Певица вспомнила о переезде родителей из Крыма.
Новая «Холостячка» Злата Огневич поделилась редкими кадрами с мамой
Новая «Холостячка» Злата Огневич поделилась редкими кадрами с мамой
instagram.com/zlata.ognevich

Победительница шоу «Маска», обладательница третьего места на «Евровидении 2013» и новая участница «Холостячки» Злата Огневич поделилась с подписчиками теплыми семейными фото.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка обнародовала видео и снимок с самым близким человеком. Накануне Дня матери Злата показала, как выглядит ее мама Галина. В ролике можно увидеть, как певица преподнесла маме букет цветов.

В описании к кадрам Огневич рассказала, что ее родители долгое время жили в Крыму, а несколько лет назад поселились недалеко от Киева. Звезда призналась, что ей нравится приезжать к маме и папе в гости.

«Моя мамуля Галочка. Или, как я её ласково называю: Галчонок, мамушик, мамита. Долгое время она жила в Крыму и только теперь, когда переехала с папой жить недалеко от Киева, я оценила: родители рядом - это КАЙФ. Больше всего она радуется, когда я приезжаю в гости! Такое счастье видеть её улыбку, смеяться и снова ощущать себя детёнышем))) Мамочка, спасибо, что ты есть»,  - трогательно написала главная героиня 2 сезона «Холостячки».

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Теги: Злата Огневич, мамы звезд, Холостячка 2
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Источник: ivonа bigmir)net

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