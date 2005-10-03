Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских показала, как отпраздновала свой День рождения

Украинская певица Настя Каменских показала, как отпраздновала свое 34-летие.

Настя Каменских
Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Читай также: Билл Гейтс, Ирина Билык и другие звезды, которые решили развестись в 2021 году

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала фото и видео со своего Дня рождения.

Артистка решила отпраздновать свой День рождения в загородном доме среди близких людей. Поскольку Каменских понравился отдых в Мексике, она устроила тематическое застолье, представ в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

Настя Каменских в образе Фриды Кало
Настя Каменских в образе Фриды Кало
instagram.com/kamenskux

Знаменитость выбрала черное пышное плиссированное платье с кожаным корсетом. Свой облик звезда дополнила необычной прической, с цветами в волосах, и массивными украшениями. Также Настя сделала соответствующий макияж, выделив пышные брови, яркие губы и подчеркнув глазки тенями.

Праздничный стол
Праздничный стол
instagram.com/kamenskux

Напомним, что Потап приготовил для любимой супруги сюрприз. Рэпер отвел Каменских в студию, где ее ждали мама Лидия, подруга Анна Андрийчук и помощницы. Они подарили имениннице огромный букет, розовый торт и показали трогательное видео, где продемонстрировали всю сделанную работу артистки за время существования проекта NK.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, день роджения звезд, новости, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь