Настя Каменских показала, как отпраздновала свой День рождения

Украинская певица Настя Каменских показала, как отпраздновала свое 34-летие.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала фото и видео со своего Дня рождения.

Артистка решила отпраздновать свой День рождения в загородном доме среди близких людей. Поскольку Каменских понравился отдых в Мексике, она устроила тематическое застолье, представ в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

Настя Каменских в образе Фриды Кало instagram.com/kamenskux

Знаменитость выбрала черное пышное плиссированное платье с кожаным корсетом. Свой облик звезда дополнила необычной прической, с цветами в волосах, и массивными украшениями. Также Настя сделала соответствующий макияж, выделив пышные брови, яркие губы и подчеркнув глазки тенями.

Праздничный стол instagram.com/kamenskux

Напомним, что Потап приготовил для любимой супруги сюрприз. Рэпер отвел Каменских в студию, где ее ждали мама Лидия, подруга Анна Андрийчук и помощницы. Они подарили имениннице огромный букет, розовый торт и показали трогательное видео, где продемонстрировали всю сделанную работу артистки за время существования проекта NK.

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