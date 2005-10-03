Настя Каменских показала, как отпраздновала свой День рождения
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала фото и видео со своего Дня рождения.
Артистка решила отпраздновать свой День рождения в загородном доме среди близких людей. Поскольку Каменских понравился отдых в Мексике, она устроила тематическое застолье, представ в образе мексиканской художницы Фриды Кало.
Знаменитость выбрала черное пышное плиссированное платье с кожаным корсетом. Свой облик звезда дополнила необычной прической, с цветами в волосах, и массивными украшениями. Также Настя сделала соответствующий макияж, выделив пышные брови, яркие губы и подчеркнув глазки тенями.
Напомним, что Потап приготовил для любимой супруги сюрприз. Рэпер отвел Каменских в студию, где ее ждали мама Лидия, подруга Анна Андрийчук и помощницы. Они подарили имениннице огромный букет, розовый торт и показали трогательное видео, где продемонстрировали всю сделанную работу артистки за время существования проекта NK.
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