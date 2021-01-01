Узнайте, кто из знаменитостей объявил о расставании со второй половинкой.

Билл Гейтс, Ирина Билык и другие звезды, которые решили развестись в 2021 году Getty images, Instagram

Похоже, 2021 год в мире шоу-бизнеса запомнится не только бэби-бумом, но и огромным количеством звездных расставаний. Вспоминаем вместе с Ivona, какие пары объявили о расставании в первые месяцы текущего года.

Билл Гейтс и Мелинда Гейс

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3 мая один из самых богатых людей в мире, американский бизнесмен и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс обнародовал в Twitter заявление, в котором говорится, что он и его супруга Мелинда решили развестись после 27 лет брака.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями, мы приняли решение разорвать брак. За последние 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровый и продуктивный образ жизни. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и продолжим нашу совместную работу над фондом, но мы больше не верим, что можем расти вместе как пара на следующем этапе нашей жизни. Мы просим приватности для нашей семьи, поскольку мы начинаем ориентироваться в этой новой жизни», - сообщили Билл и Мелинда.

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой Getty images

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Народная артистка Украины Ирина Билык во время интервью программе «Мой секрет», которое вышло в конце апреля, объявила о расставании с пятым мужем, фотографом и продюсером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

«Я была инициатором развода. А что делать? Он уже больше года не приезжал к нам с Табризом (сын пары –ред.). Я его до сих пор люблю и он, говорит, что любит меня. Говорит, что не может прилететь, потому что из-за коронавируса самолеты не летают, хотя они уже давно летают», - рассказала Ирина.

Михаил Хома из группы Dzidzio и певица Slavia

О разрыве с женой рассказал и Михаил Хома. В одном из выпусков «Світського життя» артист рассекретил, что уже 9 месяцев не живет со своей супругой Ярославой, которая сейчас известна под сценическим именем Slavia. Позже экс-возлюбленная подтвердила, что она и Михаил расстались после 20 лет отношений и 7 лет брака.

Позитив (Алексей Завгородний) и Анна Андрийчук-Завгородняя

В апреле экс-участник дуэта «Время и Стекло» Позитив и его жена Анна также признались фанам, что их отношения «исчерпали себя».

«Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кем мы стали сегодня — это отпечаток взаимной любви и поддержки», - высказалась о разрыве экс-возлюбленная Позитива.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

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В начале марта звездная пара могла бы отметить вторую годовщину со дня помолвки, но в это время в Сети появились слухи о том, что Лопес и Родригес. И только в средине апреля бывшие влюбленные сделали официальное заявление.

«Мы поняли, что мы стали друзьями, и надеемся, что останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним мы должны добавить – спасибо всем, кто присылал добрые слова поддержки», - признались Дженнифер и Алекс.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков

В начале февраля ведущая ТСН на канале 1+1 Соломия Витвицкая объявила в Instagram о разрыве с мужем, режиссером Владом Кочатковым. Пара обращалась к психологу, но семейная терапия не помогла спасти брак.

Саймон Бейкер и Ребекка Ригг

Звезда сериала «Менталист», австралийский актер Саймон Бейкер и его жена, актриса Ребекка Ригг тоже приняли решение развестись после 29 лет совместной жизни. По данным People, звездные супруги расстались еще в апреле 2020, однако публично о предстоящем разводе сообщили в начале 2021 года.

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